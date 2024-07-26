Группа Ghost выпустила видеоклип Mary On A Cross

Рок-коллектив Ghost представил музыкальное видео на трек 2019 года Mary On A Cross. Клип взят из недавнего фильма хард-рокеров Rite Here Rite Now. Изначально композиция была выпущена на EP Seven Inches Of Satanic Panic.
Клип выполнен в стиле американских мультфильмов семидесятых годов и напоминает сериалы о приключениях собаки Скуби-Ду.
Ранее стало известно, что фронтмен Ghost Тобиас Форге приступил к написанию следующего альбома. Свою работу музыкант сравнил с мастерством шеф-повара, которому необходимо разбираться в разных видах кухни.