В каких районах Ленобласти больше всего клещей?

С начала года также зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 14 случаев — иксодовым клещевым боррелиозом. В Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию против КВЭ. На сегодняшний день в области это уже сделали 49 685 человек, в том числе 20 512 детей.