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В каких районах Ленобласти больше всего клещей?

Сезон клещей в самом разгаре. Где их больше всего в Ленобласти?

Источник: РИА "Новости"

Число случаев укусов клещами в Ленобласти 19 июля достигло 4501, среди пострадавших 859 детей, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. За неделю прибавился 241 пострадавший.

Больше всего случаев зафиксировали в Тихвинском районе, здесь покусаны 676 человек, на втором месте Гатчинский район — 655, на третьем Всеволожский — 356. В Тосненском районе 325 пострадавших, в Подпорожском — 320, Бокситогорском — 306, Киришском — 299, Волховском — 291, Приозерском — 268.

С начала года также зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 14 случаев — иксодовым клещевым боррелиозом. В Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию против КВЭ. На сегодняшний день в области это уже сделали 49 685 человек, в том числе 20 512 детей.

флора и фауна