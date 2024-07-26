В каких районах Ленобласти больше всего клещей?

Число случаев укусов клещами в Ленобласти 19 июля достигло 4501, среди пострадавших 859 детей, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. За неделю прибавился 241 пострадавший.
Больше всего случаев зафиксировали в Тихвинском районе, здесь покусаны 676 человек, на втором месте Гатчинский район — 655, на третьем Всеволожский — 356. В Тосненском районе 325 пострадавших, в Подпорожском — 320, Бокситогорском — 306, Киришском — 299, Волховском — 291, Приозерском — 268.
С начала года также зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 14 случаев — иксодовым клещевым боррелиозом. В Роспотребнадзоре советуют пройти вакцинацию против КВЭ. На сегодняшний день в области это уже сделали 49 685 человек, в том числе 20 512 детей.