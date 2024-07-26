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Глава МЧС назвал зарплаты крымских пожарных

Глава МЧС Крыма: пожарные получают до 22 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Зарплата пожарных в Крыму составляет 20−22 тысячи рублей. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

«Зарплаты у пожарных невысокие — от 20 до 22 тысяч рублей», — отметил руководитель регионального МЧС.

Глава ведомства добавил, что эти люди работают сутки через трое. Однако, по его словам, если происходят ЧС, график меняется. К ликвидации привлекают всех, кто находится в резерве.

«Таких работников мы стараемся материально стимулировать», — добавил Садаклиев.

МЧС