Глава МЧС назвал зарплаты крымских пожарных

Зарплата пожарных в Крыму составляет 20−22 тысячи рублей. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
«Зарплаты у пожарных невысокие — от 20 до 22 тысяч рублей», — отметил руководитель регионального МЧС.
Глава ведомства добавил, что эти люди работают сутки через трое. Однако, по его словам, если происходят ЧС, график меняется. К ликвидации привлекают всех, кто находится в резерве.
«Таких работников мы стараемся материально стимулировать», — добавил Садаклиев.