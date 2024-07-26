Бывшего замглавы Минобороны РФ Булгакова арестовали по делу о коррупции

В рамках дела о коррупции задержан бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. По данным СМИ, экс-замминистра помогал АО «Грязинский пищевой комбинат» выигрывать тендеры и поставлять в части некачественные продукты по завышенной стоимости. Он находился на посту замминистра обороны 14 лет и был снят с него всего через три дня после начала частичной мобилизации в 2022 году. Сейчас Булгаков находится в СИЗО «Лефортово».