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Левый поворот с Мира на Брамса будет запрещен: власти Калининграда рассказали о грядущих изменениях на дорогах

Новая схема начнёт действовать с середины сентября.

В середине сентября левый поворот с проспекта Мира на улицу Брамса будет запрещён. Об этом журналистам рассказала сити-менеджер Елена Дятлова во время проверки ремонтных работ в пятницу, 26 июля.

После окончания ремонта на Брамса поворот будет возможен только с правой стороны, уточнила глава города. Люди, которые едут со стороны театра, смогут сделать разворот дальше, на трамвайных путях, и вернуться на перекрёсток. Решение было принято, чтобы избежать конфликта потоков и разгрузить данный участок дороги.