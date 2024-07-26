Левый поворот с Мира на Брамса будет запрещен: власти Калининграда рассказали о грядущих изменениях на дорогах

После окончания ремонта на Брамса поворот будет возможен только с правой стороны, уточнила глава города. Люди, которые едут со стороны театра, смогут сделать разворот дальше, на трамвайных путях, и вернуться на перекрёсток. Решение было принято, чтобы избежать конфликта потоков и разгрузить данный участок дороги.