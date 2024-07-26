Лучшие бесплатные антивирусы 2004 года: описание, преимущества и недостатки

В цифровом мире, где каждый день происходят киберпреступления, очень важна защита. Скачивая файл, который на первый взгляд не кажется подозрительным, можно поймать вирус и потерять из-за него все данные с компьютера или «поделиться» личной информацией со злоумышленниками. Защищают от такого рода угроз антивирусы, но за них, как правило, приходится платить. Однако у многих крупных разработчиков есть и бесплатные версии ПО. Подборка лучших бесплатных антивирусов и рекомендации, по каким критериям их выбирать — в материале «Газеты.Ru».