Вход в собор Александра Невского на Стрелке стал платным для туристических групп в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсетях храма.
Согласно информации, система оплаты начала действовать с 15 июля. Теперь туристы, которые приехали в Нижний Новгород, смогут попасть в храм только в сопровождении гида, который получил аккредитацию Паломнической службы храма. Гид должен зарегистрировать группу или индивидуальных туристов, а при входе туристы должны предъявить билет.
Входной билет для группы до 10 человек обойдется в 500 рублей, а при большом количество участников вход будет стоить 1000 рублей. Туристов просят в храме не нарушать тишину, не приносить еду и напитки, а также не посещать экскурсию с животными.