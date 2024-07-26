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Вход в собор Александра Невского на Стрелке стал платным для туристических групп

Туристы смогут попасть в кафедральный собор в сопровождении гида.

Источник: Комсомольская правда

Вход в собор Александра Невского на Стрелке стал платным для туристических групп в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсетях храма.

Согласно информации, система оплаты начала действовать с 15 июля. Теперь туристы, которые приехали в Нижний Новгород, смогут попасть в храм только в сопровождении гида, который получил аккредитацию Паломнической службы храма. Гид должен зарегистрировать группу или индивидуальных туристов, а при входе туристы должны предъявить билет.

Входной билет для группы до 10 человек обойдется в 500 рублей, а при большом количество участников вход будет стоить 1000 рублей. Туристов просят в храме не нарушать тишину, не приносить еду и напитки, а также не посещать экскурсию с животными.

туризм и отдых