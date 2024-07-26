Петербуржцев предупредили о сильной грозе вечером 26 июля

К слову, до этого городские власти объявили в Петербурге желтый уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать до 20:00 часов. А вот осадки ранее прогнозировал синоптик Михаил Леус. Он рассказал, что во второй половине дня на юго-западе области местами прошумят скоротечные грозовые дожди. При этом столбик термометра все равно будет показывать экстремальные показатели — до +30 градусов.