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Петербуржцев предупредили о сильной грозе вечером 26 июля

Метеоусловия заметно изменятся в Северной столице в ближайшие пару часов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 74% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 июля, в городе на Неве солнечно и сухо. Температура воздуха прогрелась до +30 градусов. Однако на смену привычной жаре в ближайшие часы придут осадки. О метеоусловиях горожан предупредила пресс-служба МЧС по Петербургу.

— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 26 июля в Северной столице местами ожидается гроза, — пояснили спасатели.

К слову, до этого городские власти объявили в Петербурге желтый уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать до 20:00 часов. А вот осадки ранее прогнозировал синоптик Михаил Леус. Он рассказал, что во второй половине дня на юго-западе области местами прошумят скоротечные грозовые дожди. При этом столбик термометра все равно будет показывать экстремальные показатели — до +30 градусов.

Напомним, 22 июля Роспотребнадзор по Петербургу сообщил, что в очередной раз проверил водоеме в черте города. Выяснилось, что только один из них пригоден для купания — Ольгинский водоем в Выборгском районе. Вода в нем соответствует гигиеническим нормативам.