От чего умирают узбекистанцы? Опубликована статистика смертности населения

В большинстве случаев (58,4%) люди умирали из-за болезней системы кровообращения, в 9,4% случаях — из-за новообразований, 6,6% — болезней органов дыхания, 5,3% — в результате несчастных случаев, отравлений и травм, 4,1% — из-за болезней органов пищеварения, 1,1% — из-за инфекционных и паразитарных заболеваний, 15,1% — других болезней.