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От чего умирают узбекистанцы? Опубликована статистика смертности населения

Узбекистан, Ташкент — AH Podrobno.uz. Почти на 420 тысяч родившихся в Узбекистане приходится 81 тысяча умерших, передает корреспондент Podrobno.uz.

В опубликованном Агентство статистики докладе по демографической ситуации в республике приведены показатели за первое полугодие 2024 года.

В большинстве случаев (58,4%) люди умирали из-за болезней системы кровообращения, в 9,4% случаях — из-за новообразований, 6,6% — болезней органов дыхания, 5,3% — в результате несчастных случаев, отравлений и травм, 4,1% — из-за болезней органов пищеварения, 1,1% — из-за инфекционных и паразитарных заболеваний, 15,1% — других болезней.

Больше всего летальных случаев произошло в Самаркандской области — 8,9 тысячи. Следом идет Ферганская область с 8,4 тысячами зарегистрированных смертей, замыкает тройку столица — 7,9 тысячи. Меньше всего смертей зарегистрировано в Навоийской области — 2,2 тысячи.

демография