От чего умирают узбекистанцы? Опубликована статистика смертности населения

В опубликованном Агентство статистики докладе по демографической ситуации в республике приведены показатели за первое полугодие 2024 года.
В большинстве случаев (58,4%) люди умирали из-за болезней системы кровообращения, в 9,4% случаях — из-за новообразований, 6,6% — болезней органов дыхания, 5,3% — в результате несчастных случаев, отравлений и травм, 4,1% — из-за болезней органов пищеварения, 1,1% — из-за инфекционных и паразитарных заболеваний, 15,1% — других болезней.
Больше всего летальных случаев произошло в Самаркандской области — 8,9 тысячи. Следом идет Ферганская область с 8,4 тысячами зарегистрированных смертей, замыкает тройку столица — 7,9 тысячи. Меньше всего смертей зарегистрировано в Навоийской области — 2,2 тысячи.