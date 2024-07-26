Резкое похолодание надвигается на Беларусь. Погода на 27−30 июля

В ближайшие дни по-прежнему очень тепло, температурный фон до 3 выше нормы. Вместе с тем атмосфера над Беларусью неустойчива, а значит, без дождей и гроз не обойдется. В начале следующей недели резко похолодает.
27 июля, по данным Белгидромета, погоду будет определять область высокого атмосферного давления и теплая неустойчивая, влажная воздушная масса, которая принесет разрозненные очаги дождевых, грозовых облаков.
В субботу — переменная облачность. Ночью местами, утром и днем по восточной половине — кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти.
Утром от +15°C по западу до +19°C по востоку. С учетом влажности, по ощущениям, будет на пару градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров установятся на отметках от +23°C по северу до +27°C по юго-востоку. К вечеру — в диапазоне от +21°C до +25°C.
В воскресенье с утра погода начнет портиться из-за атмосферных фронтов от циклона с центром над Балтийским морем. Увеличится и уплотнится облачность, кратковременные дожди пройдут на большей части страны, местами с грозами. Порывы ветра — до 15−20 метров в секунду. Ночью +12°C… +19°C, дневной температурный фон — довольно контрастный — от +22°C по западу до +31°C по юго-востоку. В последние дни июля похолодает. Ночи довольно свежие — от +10°C до +16°C, днем температура не превысит +16°C… +22°C, по югу до +24°C. Ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер северо-западный порывистый, временами сильный.