Резкое похолодание надвигается на Беларусь. Погода на 27−30 июля

В воскресенье с утра погода начнет портиться из-за атмосферных фронтов от циклона с центром над Балтийским морем. Увеличится и уплотнится облачность, кратковременные дожди пройдут на большей части страны, местами с грозами. Порывы ветра — до 15−20 метров в секунду. Ночью +12°C… +19°C, дневной температурный фон — довольно контрастный — от +22°C по западу до +31°C по юго-востоку. В последние дни июля похолодает. Ночи довольно свежие — от +10°C до +16°C, днем температура не превысит +16°C… +22°C, по югу до +24°C. Ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер северо-западный порывистый, временами сильный.