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Главные новости недели с 22 по 26 июля 2024 года

Итоги недели с 22 по 26 июля 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 22 по 26 июля 2024 года.

Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Совет директоров Банка России 26 июля повысил ключевую ставку до 18%. Это повлияет на кредиты, вклады, курс рубля и индекс МосБиржи. В предыдущий раз ставка менялась 18 декабря.

Госдума приняла поправку об аресте за использование гаджетов на СВО

Госдума одобрила поправку о наказании участников военной операции дисциплинарным арестом до 10 суток за использование устройств с геолокацией. Решение будут принимать командиры частей, полиция или начальники гарнизонов.

Арестован экс-замминистра обороны Булгаков

Задержанный экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков лоббировал интересы коммерческих структур и получал откаты при заключении контрактов. Была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок, чтобы сохранить демократию и передать эстафету новому поколению. Он считает, что это лучший способ объединить народ.

Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США

Барак Обама поддержал Камалу Харрис на выборах президента США, назвав её «фантастическим президентом». Сразу после отказа Джо Байдена от участия в выборах, Барак Обама не стал поддерживать никого из других кандидатов. 25 июля стало известно, что Обама решил поддержать Харрис.

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году

Рождественские праздники (29.12.2024 — 08.01.2025), День защитника Отечества (22−23.02), Международный женский день (8−9.03), Праздник Весны и Труда (1−4.05), День Победы (8−11.05), День России (12−15.06), День народного единства (2−4.11), Новогодние каникулы 2025−2026 (31.12.2025 — 08.01.2026).

Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства

Госдума одобрила закон о введении нового миграционного режима высылки иностранцев и предоставила полиции право на административное выдворение. Также создадут реестр депортированных.

Хинштейн рассказал, как снизится скорость YouTube

До конца недели скорость загрузки YouTube на ПК может снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%, сообщил депутат Александр Хинштейн. Это мера направлена против администрации ресурса за нарушение российского законодательства и затронет только «десктопные» версии.