Главные новости недели с 22 по 26 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 22 по 26 июля 2024 года.
Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых
Совет директоров Банка России 26 июля повысил ключевую ставку до 18%. Это повлияет на кредиты, вклады, курс рубля и индекс МосБиржи. В предыдущий раз ставка менялась 18 декабря.
Госдума приняла поправку об аресте за использование гаджетов на СВО
Госдума одобрила поправку о наказании участников военной операции дисциплинарным арестом до 10 суток за использование устройств с геолокацией. Решение будут принимать командиры частей, полиция или начальники гарнизонов.
Арестован экс-замминистра обороны Булгаков
Задержанный экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков лоббировал интересы коммерческих структур и получал откаты при заключении контрактов. Была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.
Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки
Президент США Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок, чтобы сохранить демократию и передать эстафету новому поколению. Он считает, что это лучший способ объединить народ.
Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США
Барак Обама поддержал Камалу Харрис на выборах президента США, назвав её «фантастическим президентом». Сразу после отказа Джо Байдена от участия в выборах, Барак Обама не стал поддерживать никого из других кандидатов. 25 июля стало известно, что Обама решил поддержать Харрис.
Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году
Рождественские праздники (29.12.2024 — 08.01.2025), День защитника Отечества (22−23.02), Международный женский день (8−9.03), Праздник Весны и Труда (1−4.05), День Победы (8−11.05), День России (12−15.06), День народного единства (2−4.11), Новогодние каникулы 2025−2026 (31.12.2025 — 08.01.2026).
Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства
Госдума одобрила закон о введении нового миграционного режима высылки иностранцев и предоставила полиции право на административное выдворение. Также создадут реестр депортированных.
Хинштейн рассказал, как снизится скорость YouTube
До конца недели скорость загрузки YouTube на ПК может снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%, сообщил депутат Александр Хинштейн. Это мера направлена против администрации ресурса за нарушение российского законодательства и затронет только «десктопные» версии.