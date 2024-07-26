В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц

В Симферополе за первое полугодие уже отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом, сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко. Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства.