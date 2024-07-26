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В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ремонтными работами ограничат движение автотранспорта по улице Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ограничение начнет действовать с 6:00 27 июля.

«В связи с проведением ремонтных работ до 06:00 1 сентября на улице Ленина (от улицы Фабричный спуск до улицы Пролетарская) будет ограничено движение автотранспорта», — говорится в сообщении.

Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.

В Симферополе за первое полугодие уже отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом, сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко. Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства.