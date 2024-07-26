Дети пострадавших от наводнения в Омской области семей отдохнут в Иркутске

26 июля с утра в Иркутск на поезде приехали отдохнуть дети, семьи которых пострадали в Омской области в наводнении. На курорте «Ангара» ребята проведут 21 один день. Сообщил об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале.
24 школьника ждет насыщенная программа, в которой они будут не только восстанавливать здоровье, но и развиваться. Их свозят в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и в музей «Солдаты Отечества».
— Уверен, у ребят останется масса положительных эмоций и незабываемых впечатлений. И самое главное, они найдут здесь новых друзей. Например, как школьники из подшефного города Кировска. На днях они вернулись домой с отдыха в лагере «Спутник» Краснодарского края. Даже по фотографиям видно, что ребята отдохнули отлично, — пишет Игорь Кобзев в своем телегам-канале.
Все расходы за путешествие оплатит правительство Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реке Бадарма в Усть-Илимском районе создают зону для активного семейного отдыха.