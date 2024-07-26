Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети пострадавших от наводнения в Омской области семей отдохнут в Иркутске

На 21 день в город прибыло 24 школьника.

Источник: Комсомольская правда

26 июля с утра в Иркутск на поезде приехали отдохнуть дети, семьи которых пострадали в Омской области в наводнении. На курорте «Ангара» ребята проведут 21 один день. Сообщил об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале.

24 школьника ждет насыщенная программа, в которой они будут не только восстанавливать здоровье, но и развиваться. Их свозят в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и в музей «Солдаты Отечества».

— Уверен, у ребят останется масса положительных эмоций и незабываемых впечатлений. И самое главное, они найдут здесь новых друзей. Например, как школьники из подшефного города Кировска. На днях они вернулись домой с отдыха в лагере «Спутник» Краснодарского края. Даже по фотографиям видно, что ребята отдохнули отлично, — пишет Игорь Кобзев в своем телегам-канале.

Все расходы за путешествие оплатит правительство Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реке Бадарма в Усть-Илимском районе создают зону для активного семейного отдыха.