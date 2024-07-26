Дети пострадавших от наводнения в Омской области семей отдохнут в Иркутске

— Уверен, у ребят останется масса положительных эмоций и незабываемых впечатлений. И самое главное, они найдут здесь новых друзей. Например, как школьники из подшефного города Кировска. На днях они вернулись домой с отдыха в лагере «Спутник» Краснодарского края. Даже по фотографиям видно, что ребята отдохнули отлично, — пишет Игорь Кобзев в своем телегам-канале.