Замглавы избиркома Московского района Петербурга Петр Шмелев погиб на спецоперации

Заместитель председателя избиркома Московского района Петербурга погиб на СВО. 10 июня 2024 года, находясь в зоне специальной военной операции, Петр Шмелев погиб при исполнении воинского долга. Замглавы председателя осенью 2023 года отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Он обеспечивал транспортировку боевых групп. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Маским Мейксин, глава петербургского горизбиркома.
— Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Петр Владимирович награжден Орденом Мужества посмертно, — говорится в сообщении.
В избирательной комиссии Северной столицы заместитель председателя работал с 2016 года и принял участие в девяти избирательных кампаниях. У Петра Шмелева остались жена и четверо детей.
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