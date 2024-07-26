Замглавы избиркома Московского района Петербурга Петр Шмелев погиб на спецоперации

Заместитель председателя избиркома Московского района Петербурга погиб на СВО. 10 июня 2024 года, находясь в зоне специальной военной операции, Петр Шмелев погиб при исполнении воинского долга. Замглавы председателя осенью 2023 года отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Он обеспечивал транспортировку боевых групп. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Маским Мейксин, глава петербургского горизбиркома.