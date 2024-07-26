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Замглавы избиркома Московского района Петербурга Петр Шмелев погиб на спецоперации

Указом президента Петр Шмелев награжден Орденом Мужества посмертно.

Источник: Максим Мейксин ️V — Telegram

Заместитель председателя избиркома Московского района Петербурга погиб на СВО. 10 июня 2024 года, находясь в зоне специальной военной операции, Петр Шмелев погиб при исполнении воинского долга. Замглавы председателя осенью 2023 года отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Он обеспечивал транспортировку боевых групп. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Маским Мейксин, глава петербургского горизбиркома.

— Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Петр Владимирович награжден Орденом Мужества посмертно, — говорится в сообщении.

В избирательной комиссии Северной столицы заместитель председателя работал с 2016 года и принял участие в девяти избирательных кампаниях. У Петра Шмелева остались жена и четверо детей.

Ранее KP.RU писала об откровениях террориста, подорвавшего машину военного. Мужчина поделился подробностями своей биографии в одном из видео в закрытой группе в соцсетях.