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Группа Dark Angel начала запись первого за 30 лет альбома

Пионеры трэш-метала, американский коллектив Dark Angel приступил к созданию своего пятого лонгплея, первого с 1991 года.

Источник: Звук

Пионеры трэш-метала, американский коллектив Dark Angel приступил к созданию своего пятого лонгплея, первого с 1991 года.

Барабанщик команды Джин Хоглан выложил видеообращение из студии, в котором сообщил, что закончил запись своих партий для новой пластинки.

Ранее артист рассказывал, что в свежей работе группы «чувствуется дух» гитариста Dark Angel Джима Деркина, скончавшегося в марте 2023-го. В 1989-м он покинул коллектив, но в 2013-м вернулся в него.

Ранее стало известно, что первый за девять лет альбом выпустят классики дум-метала Pentagram.