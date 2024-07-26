Выйдет бокс-сет с неизданными песнями Джими Хендрикса

В бокс-сете окажутся 39 треков, 38 из которых ранее не издавались, сообщает Louder. Все они были записаны Хендриксом в нью-йоркской студии Electric Lady Studios за несколько месяцев до его смерти в сентябре 1970-го. Альбом выйдет в двух версиях: на пяти виниловых пластинках или трех компакт-дисках. В обе входит диск Blu-ray с новыми миксами песен.