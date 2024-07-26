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Выйдет бокс-сет с неизданными песнями Джими Хендрикса

Сборник неизданных композиций американского гитариста-виртуоза Джими Хендрикса Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision увидит свет 13 сентября.

Источник: Звук

Сборник неизданных композиций американского гитариста-виртуоза Джими Хендрикса Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision увидит свет 13 сентября.

В бокс-сете окажутся 39 треков, 38 из которых ранее не издавались, сообщает Louder. Все они были записаны Хендриксом в нью-йоркской студии Electric Lady Studios за несколько месяцев до его смерти в сентябре 1970-го. Альбом выйдет в двух версиях: на пяти виниловых пластинках или трех компакт-дисках. В обе входит диск Blu-ray с новыми миксами песен.

Релиз приурочен к выходу одноименного документального фильма, премьера состоится 9 августа в Нью-Йорке. Картина рассказывает историю культовой студии, созданной Джими на месте полуразрушенного ночного клуба на Манхэттене.

Ранее музыка Хендрикса и других исполнителей была доставлена на Луну.