«МК»: глава ЦНИИ «Волна» Арсеньев пытался покончить с собой на Красной площади

Руководитель Центрального научно-исследовательского института «Волна» Владимир Арсеньев в знак протеста попытался покончить с собой на Красной площади у Мавзолея. Ранее он подал заявление в СК России, а также жаловался и в другие ведомства на то, что предприятие умышленно банкротят и не дают выполнить заказ для Минобороны. В прошлом году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок для нужд СВО. Мужчина выжил, у него легкие ожоги.