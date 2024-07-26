Кириенко назвал фестиваль «Таврида.АРТ» академией для молодых творцов

«Теперь очень важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы. Осталось только самое сложное — талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через сто лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее, нашу молодежь, ради которой мы всё это делаем», — подчеркнул на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.