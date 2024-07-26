Кириенко назвал фестиваль «Таврида.АРТ» академией для молодых творцов

«Решением президента это уже не только летний форум, не только фестиваль «Таврида.АРТ» — это круглогодичная академия для молодых творцов, через которую проходят десятки тысяч талантливых, творческих, ярких, неординарных людей со всей страны. Их энергия кипит здесь. Их энергия уже превратилась в музыкальные произведения, мюзиклы, стихи, новые песни, новые фильмы, многие из которых задумывались здесь, создавались здесь, будут продолжать сниматься здесь», — сказал он во время церемонии.
Кириенко выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за решение создать площадку арт-кластера «Таврида» и уникального творческого киноцентра «Юг.Кино». По его словам, новый трехэтажный комплекс, который включает три съемочных павильона, был возведен в рекордные сроки — за год.
Студия «Юг.Кино» — это проект «Таврида.АРТ», крупнейший павильонный и натурный комплекс для съемок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съемок по югу России, в том числе в новых регионах. Площадка позволит российским и зарубежным кинопроизводителям совместно с экспертами реализовывать идеи.
«Теперь очень важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы. Осталось только самое сложное — талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через сто лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее, нашу молодежь, ради которой мы всё это делаем», — подчеркнул на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
4 июня арт-кластер «Таврида.АРТ» провел кастинг для молодых танцоров на ВДНХ в Москве. Конкурсантов оценивали популярные хореографы и режиссеры-постановщики. Победители получили приглашение в команду балета «Таврида.АРТ», а также примут участие в программе одноименного фестиваля в Крыму.
В августе 2023 года пятый фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в бухте Капсель в Судаке. В фестивале участвовало более 2 тыс. человек, для них мероприятия «Тавриды.АРТ» стали шансом оказаться на одной сцене с известными артистами. На реализацию 27 проектов, представленных со всей России, их разработчики получили 16 млн рублей.