Я знаю три ноты: Найк Борзов дебютировал в музыкальном спектакле

Хореограф постановки Александр Тронов заставил двигаться не только Борзова и актеров. Вместе с ними, пританцовывая по сцене, передвигаются с десяток музыкантов. Трубач, саксофонист, барабанщица, перкуссионист, клавишники, гитаристы. На каждом надеты горящие красным светом очки. Всё это создает идеальный баланс между театральными и концертными формами. В состав группы-труппы попали не только музыканты Борзова, но и актеры с музыкальным образованием. Например, та же Дарья Антонюк мало того, что окончила Школу-студию МХАТ, но еще и победила в шоу «Голос».