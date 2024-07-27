Колец истории: Стоянов открывает Олимпиаду, Саурон возвращается

Первый сезон получил достаточно смешанные оценки. Критики встретили картину теплее, чем преданные фанаты Толкина из числа зрителей. При этом на экране видно каждый цент, потраченный Amazon: и те, и другие отмечают великолепную графику, реквизит, костюмы и, конечно же, музыкальное сопровождение. За него вместе с Беаром Маккрири отвечает старый добрый Говард Шор — композитор полнометражных трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Вероятно, амбиции проекта будут расти по мере выхода его сезонов. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей объявили, что их у сериального «Властелина колец» будет пять. И они даже знают, каким кадром поставят точку в этой истории.