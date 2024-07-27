Колец истории: Стоянов открывает Олимпиаду, Саурон возвращается

Григорий Верник спасает московскую Олимпиаду-80 в спортивной драме «Игры», в то время как суперсемейство Харгривз в последний раз пытается предотвратить конец света в финальном сезоне «Академии Амбрелла». Пока что еще юный темный владыка Саурон возвращается в продолжении сериала Amazon «Властелин колец», в то время как самый душевный злодей Грю из «Гадкого я» в четвертой части окончательно оседает в семейной жизни. «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в августе.
«Кинопоиск».
Пока весь мир следит за летними Олимпийскими играми в Париже, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» вспоминает олимпийское звонкое эхо Москвы 1980 года. «Игры» — новый восьмисерийный проект режиссера Евгения Стычкина и шоураннера Александры Ремизовой. Этот дуэт уже работал над сериалом «Нулевой пациент» о первой в СССР вспышке ВИЧ-инфекции, получивший похвалу как зрителей, так и критиков. Действие «Игр» разворачивается в конце 1970-х годов, когда весь Советский Союз находился в ожидании решения Международного олимпийского комитета по столице летней Олимпиады-80.
Подготовку к Олимпийским играм зрители увидят глазами Игоря Зорина, которого сыграл Григорий Верник. Сын советского функционера попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где под присмотром строгой напарницы Ирины Светловой (Мария Карпова) познает все сложности организации главного спортивного события в мире. Летние игры в Москве могли и не состояться: более 60 стран объявили бойкот ОИ из-за ввода советских войск в Афганистан. В проекте также снялись Игорь Костолевский, Алексей Серебряков, Игорь Гордин, Александра Бортич, а Юрий Стоянов исполнил роль Леонида Брежнева.
Премьера состоится 3 августа.
KION.
Артем — взрослый ребенок. Ему 27 лет, он живет в Екатеринбурге. Нормальной работы нет, денег тоже, да и с девушкой расстался. Чтобы понять, о какой такой эмоциональной незрелости бывшая подруга всё время пыталась ему донести, Артем решает присмотреть за 18-летним соседом Леней с расстройством аутистического спектра.
И всё складывалось вполне безобидно, пока Леня не влюбился в порноактрису, на страницу которой он случайно наткнулся в интернете. «Она такая классная», — констатирует главный герой и требует, чтобы Артем срочно отвез его в Санкт-Петербург на поиски дамы сердца.
Вопреки здравому смыслу, тот соглашается, по дороге Артем подбирает приятелей Рому и Егора, которые, кажется, убили человека.
Первый эпизод впервые показали на фестивале онлайн-сериалов «Пилот» в Иваново, где проект продолжил печальный и таинственный тренд с исчезновением имен из списка создателей. Накануне фестиваля режиссер сериала Александр Домогаров-младший снял свое имя с титров. В «Она такая классная» вполне можно найти отголоски фильма «Человек дождя». Роуд-муви с элементами инклюзивности, вероятно, народным хитом не станет, но это обаятельный и ненавязчивый социальный месседж. Чтобы вжиться в роль человека с РАС, актер Лев Зулькарнаев общался с такими же как Леня подростками. Получилось очень точно. Как итог — Зулькарнаев увез из Иваново приз за лучшую мужскую роль.
Премьера состоится 1 августа.
Prime Video.
Эльфы, гномы и Саурон возвращаются в продолжении рекордно дорогого телесериала в истории. Одна только покупка прав на телевизионную адаптацию «Властелина колец» обошлась Amazon в $250 млн, а само производство первого сезона вышло в почти $500 млн. Как и в первом сезоне, действие снова разворачивается во Вторую эпоху Средиземья — за тысячи лет до событий всем знакомой трилогии Питера Джексона. Будущий владыка Мордора Саурон, изгнанный молодой эльфийкой Галадриэль, готовится к ответному удару. В трейлере мы увидели намеки на цитадель Саурона Барад-Дур и продолжающуюся раздачу колец. В финале прошлого сезона три перстня уже получили эльфы.
Первый сезон получил достаточно смешанные оценки. Критики встретили картину теплее, чем преданные фанаты Толкина из числа зрителей. При этом на экране видно каждый цент, потраченный Amazon: и те, и другие отмечают великолепную графику, реквизит, костюмы и, конечно же, музыкальное сопровождение. За него вместе с Беаром Маккрири отвечает старый добрый Говард Шор — композитор полнометражных трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Вероятно, амбиции проекта будут расти по мере выхода его сезонов. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей объявили, что их у сериального «Властелина колец» будет пять. И они даже знают, каким кадром поставят точку в этой истории.
Премьера состоится 29 августа.
Okko.
Иван Соснин продолжает претендовать на титул самого душевного режиссера современного российского кинематографа. Юг в его новом сериале — это не сторона света, а имя 14-летнего подростка. Скромного мальчика воспитывала бабушка — мама главного героя умерла, когда ему было три. Юг вырос скромным, зажатым и с букетом фобий. Всё поменялось, когда на день рождения подросток обнаружил в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. Теперь он знает, что тот у него есть и находится где-то в России.
Поиску родителя и посвящен новый сериал Okko с Ярославом Могильниковым, Надеждой Маркиной и Тимофеем Трибунцевым. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым потенциальным отцом и, конечно же, пережить не одно приключение.
Точная дата премьеры пока не названа.
Prime Video, Apple TV+, VUDU.
Франшиза «Гадкий я» с выходом нового фильма про самого человечного суперзлодея Грю заработала больше $5 млрд в прокате и стала самой кассовой в истории. Четвертая часть пополнит библиотеки зарубежных стримингов меньше, чем через месяц с мировой премьеры. Грю со своей очаровательной армией миньонов по-прежнему в обойме, но теперь героя помимо авантюрных миссий больше волнует семейный быт.
Причина — рождение маленького сына, который как две капли воды похож на отца, но совершенно с ним не ладит. Параллельно с этим Грю умудряется нажить проблему в лице бывшего одноклассника, повелевающего тараканами и, как это обычно бывает, мечтающего захватить мир. Яркая анимация, динамичный саундтрек и ответственные за юмор миньоны — «Гадкий я» снова следует своей формуле успеха.
Премьера состоится 6 августа.
PREMIER.
Еще одно роуд-муви в линейке премьер августа. В центре сюжета разношерстная компания в лице скромной альтруистки в долгах, авантюрного ухажера, меркантильной телеведущей, хоккеиста, наивного полицейского, афериста, азартного бизнесмена и его трусливого племянника. Всех их объединила идея найти утраченные золотые сокровища, спрятанные в машине марки «Жигули» (привет, «Лада Голд»).
И если вдруг на ум приходят произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова, то вы думаете в правильном направлении. Создатели сериала «Пять копеек» черпали вдохновение из книги «Двенадцать стульев» и комедии «Невероятные приключения итальянцев в России».
Премьера состоится 1 августа.
Телевизионная адаптация одноименного комикса экс-вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя подходит к финалу. Четвертый сезон поставит точку в истории семьи Харгривз, каждый член которой имеет свою суперсилу. В первом сезоне герои предотвращали конец света в настоящем времени, во втором ради его предотвращения отправлялись в прошлое. Третий сезон забросил Харгривзов уже в альтернативную вселенную, где вместо своих двойников они встретили совершенно новую команду супергероев. В финале героев ждет новое испытание: на этот раз всем им придется учиться жить без своих суперспособностей.
В четвертом сезоне семья Харгривз вернется в полном составе. При этом к Эллиоту Пейджу, Тому Хопперу, Дэвиду Кастанеде, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберту Шиэну и Эйдану Галлахеру присоединятся звезда комедии «Парки и зоны отдыха» Ник Офферман и Меган Маллалли из сериала «Уилл и Грейс». Традиционно Netflix в день премьеры выложит сразу все серии «Академии Амбреллы», но на этот раз новый сезон короче предыдущих: вместо 10 эпизодов зрителей ожидают шесть. Последний раз такие сокращения были в финальных сезонах «Игры престолов», и фэнтези-саге это явно не пошло на пользу.
Премьера состоится 8 августа.