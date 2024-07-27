Что можно и нельзя делать в Акилов день 27 июля, который называют Дозоры

Запрещено приносить домой деньги, которые были найдены на улице. Считается, что это может привести к бедности. Запрещено оставлять окна открытыми в момент грозы. Предки верили, что в окна могут влететь темные силы. Нельзя выбрасывать остатки еды. Кроме того, не следует стоят против ветра и идти ему на встречу, так как он может выдуть удачу.