Что можно и нельзя делать в Акилов день 27 июля, который называют Дозоры

Православная церковь 27 июля вспоминает святого Акилу. В народе принято праздновать Акилов день. Однако существует еще одно название — Дозоры. Все дело в том, что с указанной даты лето начинало идти на спад и устанавливалась дождливая погода.
Что нельзя делать 27 июля
Запрещено приносить домой деньги, которые были найдены на улице. Считается, что это может привести к бедности. Запрещено оставлять окна открытыми в момент грозы. Предки верили, что в окна могут влететь темные силы. Нельзя выбрасывать остатки еды. Кроме того, не следует стоят против ветра и идти ему на встречу, так как он может выдуть удачу.
Что можно делать 27 июля
По традиции, 27 июля выходили на так называемые дозоры, чтобы следить за урожаем из-за дождливой погоды. Кроме того, указанный день подходит для путешествий и поездок на дальние расстояния.
Согласно приметам, дождь в указанный день предупреждает про дождливую погоду на протяжении семи дней. Если чайки плавают на воде, то будет хорошая погода. Кроме того, на теплую осень указывает теплая и сухая погода 27 июля.