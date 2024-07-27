Четверо белорусов выступят на Олимпиаде в Париже 27 июля 2024 в гребле, плавании и велоспорте

26 июля в Париже состоялось официальное открытие XXXIII Олимпийских игр, в которых примут участие и 17 белорусов.
Узнайте, что известно о 17 белорусских спортсменах, которые принимают участие в Олимпиаде 2024 в Париже: чемпион Игр-2021, лучшие пловцы и опытный тяжелоатлет.
В субботу, 27 июля, в борьбу за медали вступят четверо белорусов.
В академической гребле в спорткомплексе «Вер-сюр-Марн» начнутся предварительные заезды одиночек на 2000 метров. В мужской части программы стартует Евгений Золотой (10.00, белорусское время), а в женской — Татьяна Климович (11.12).
В олимпийском бассейне арены «Ла Дефанс» путь к финалу начнет Илья Шиманович, который выступит в предварительном заплыве (12.30) на 100 м брассом. Начальная задача — выйти в полуфинал, который состоится в этот же день (22.12).
Днем, 27 июля, состоится шоссейная велогонка с раздельным стартом у женщин, в которой примет участие Анна Терех (15.30).