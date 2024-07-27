XXXIII летние Олимпийские игры объявлены открытыми

"У многих спортсменов сейчас исполнится олимпийская мечта. Прошу, мечтайте все вместе с нами! — сказал в числе прочего Бах. Тут уместно отметить, что лишь 15 российских спортсменов примут участие в Играх в индивидуальном нейтральном статусе. Большинство наших атлетов по политическим причинам были такой возможности лишены.