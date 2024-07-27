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XXXIII летние Олимпийские игры объявлены открытыми

Источник: Российская газета

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 в Париже открытыми. Это произошло в заключительной части Церемонии открытия, которая впервые в истории Олимпиад состоялась не на спортивной арене, а непосредственно в городе.

Перед Макроном с приветственными словами выступили глава оргкомитета Париж-2024 Тони Эстанге и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"У многих спортсменов сейчас исполнится олимпийская мечта. Прошу, мечтайте все вместе с нами! — сказал в числе прочего Бах. Тут уместно отметить, что лишь 15 российских спортсменов примут участие в Играх в индивидуальном нейтральном статусе. Большинство наших атлетов по политическим причинам были такой возможности лишены.