В Роспотребнадзоре призвали пройти скрининговое исследование на гепатиты В и С

В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора с 2023 года на базе Российской платформы агрегации информации о геномах вирусов VGARus проводится геномный мониторинг за циркулирующими штаммами вирусов гепатитов. В условиях вакцинации против гепатита В и противовирусного лечения гепатитов В, С и D на циркулирующие штаммы оказывается прессинг, который вызывает молекулярные изменения в структуре вирусов. Такие изменения могут приводить к «иммунному ускользанию» и лекарственной резистентности, поэтому важно отслеживать эволюцию вирусов.