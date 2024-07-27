Огонь Игр-2024 зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек

Уже после того, как Игры были объявлены открытыми, «Зорро» передал факел Зидану, тот — испанского теннисисту, 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю. Рафа рекордсмен по победам на парижском «мэйджоре» «Ролан Гаррос» (14 титулов), на кортах которого пройдет олимпийский турнир по теннису. Потом факел перешел к еще одной экс-первой ракетке мира — американке Серене Уильямс. Огонь также побывал в руках румынской гимнастки, пятикратной олимпийской чемпионки Нади Комэнеч и американского легкоатлета, девятикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге и прыжках в длину Карла Льюиса. В финальном этапе эстафеты также приняли участие победительница двух «Больших шлемов», серебряная медалистка Олимпийских игр 2004 года в одиночном разряде Амели Моресмо, баскетболист, многократный чемпион НБА Тони Паркер, паралимпийцы и старейший олимпийский чемпион-1948 в велоспорте Шарль Костес. Именно он передал факел Тедди Ринеру и Мари-Жозе Перек.