Огонь Игр-2024 зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек

Олимпийский огонь Игр-2024 в Париже зажгли трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Чашей для огня стал большой воздушный шар, который взлетел в небо над Парижем.
Как же завершится эстафета олимпийского огня — одна из интриг любой торжественной церемонии открытия Игр. Имя того, что кто зажжет специальную чашу в саду Тюильри, не раскрывалось до самого последнего момента. Как сообщили в оргкомитете Олимпиады, сам факелоносец узнал о своей почетной миссии только сегодня, в день открытия. Его личность была известна еще десятку человек. И чтобы не рассекретить имя героя раньше времени, ему придумали псевдоним «Зорро».
Конечно, во Франции сразу начали подбирать подходящие кандидатуры на роль главного факелоносца. Называли и чемпиона мира по футболу Зинедина Зидана, и трехкратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Мари-Жозе Перек. Зидан уже поучаствовал в шоу в другой роли. Перед стартом церемонии был показан ролик, где Зизу, которого много раз признавали лучшим футболистом мира по разным версиям, бегал по городу с олимпийским факелом, которой потом передал детям. А вот с Перек попали в точку.
Ну, а «Зорро» — конечно, в маске — постоянно напоминал о себе по ходу церемонии открытия. Таинственный факелоносец пробежал с олимпийским факелом по крышам Парижа, побывал в мастерских, где делался инвентарь для Олимпиады, а также олимпийские медали, проехал на катер по Сене, путешествовал по музею Орсе.
Уже после того, как Игры были объявлены открытыми, «Зорро» передал факел Зидану, тот — испанского теннисисту, 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю. Рафа рекордсмен по победам на парижском «мэйджоре» «Ролан Гаррос» (14 титулов), на кортах которого пройдет олимпийский турнир по теннису. Потом факел перешел к еще одной экс-первой ракетке мира — американке Серене Уильямс. Огонь также побывал в руках румынской гимнастки, пятикратной олимпийской чемпионки Нади Комэнеч и американского легкоатлета, девятикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге и прыжках в длину Карла Льюиса. В финальном этапе эстафеты также приняли участие победительница двух «Больших шлемов», серебряная медалистка Олимпийских игр 2004 года в одиночном разряде Амели Моресмо, баскетболист, многократный чемпион НБА Тони Паркер, паралимпийцы и старейший олимпийский чемпион-1948 в велоспорте Шарль Костес. Именно он передал факел Тедди Ринеру и Мари-Жозе Перек.
Отметим, что олимпийскую клятву спортсменов произнесли олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду и серебряный призер ОИ в метании диска Мелина Робер-Мишон.