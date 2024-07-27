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Олимпийский флаг на Церемонии открытия Игр-2024 подняли в перевернутом виде

Источник: Российская газета

Конфузом обернулся один из главных моментов Церемонии открытия Олимпийских игр-2024, которая завершилась в Париже. Олимпийский флаг был поднят на флагшток рядом с Эйфелевой башней в перевернутом виде.

Процедура поднятия олимпийского флага — одна из центральных. После водружения полотна, исполняется олимпийский гимн. Затем с приветственными словами выступают глава оргкомитета Игр, президент МОК, а глава государства, в котором проходит Олимпиада, объявляет соревнования открытыми.

Отметим, что Церемония открытия впервые в истории Олимпийских игр прошла не на спортивном стадионе, а прямо в городе.