Олимпийский флаг на Церемонии открытия Игр-2024 подняли в перевернутом виде

Конфузом обернулся один из главных моментов Церемонии открытия Олимпийских игр-2024, которая завершилась в Париже. Олимпийский флаг был поднят на флагшток рядом с Эйфелевой башней в перевернутом виде.
Процедура поднятия олимпийского флага — одна из центральных. После водружения полотна, исполняется олимпийский гимн. Затем с приветственными словами выступают глава оргкомитета Игр, президент МОК, а глава государства, в котором проходит Олимпиада, объявляет соревнования открытыми.
Отметим, что Церемония открытия впервые в истории Олимпийских игр прошла не на спортивном стадионе, а прямо в городе.