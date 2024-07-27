Пролет огненного НЛО в небе над Волгоградом 26 июля сняли на видео

Вечером 26 июля в небе над Волгоградом и Волгоградской областью жители наблюдали необычное огненное НЛО. Очевидцы сняли десятки видео, на которых видно цепочку огненных следов, двигавшихся с севера на юг региона. Яркие огни быстро погасли. Пролет неопознанного летающего объекта видели жители Михайловки, Волжского и Городищенского района области. В Волгограде явление запечатлели в Советском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и других районах.
«НЛО прямо над домом пролетело». «Жиль, не успел желание загадать». «Похоже, метеорит в атмосфере сгорел», «Ракету в космос запустили», «Илон Маск опять балуется», — гадают волгоградцы в соцсетях.
О сбитых беспилотниках, ЧС или ЧП на территории Волгограда и области в этот момент экстренные службы сообщений не получали. Как и об НЛО.