Пролет огненного НЛО в небе над Волгоградом 26 июля сняли на видео

Вечером 26 июля в небе над Волгоградом и Волгоградской областью жители наблюдали необычное огненное НЛО. Очевидцы сняли десятки видео, на которых видно цепочку огненных следов, двигавшихся с севера на юг региона. Яркие огни быстро погасли. Пролет неопознанного летающего объекта видели жители Михайловки, Волжского и Городищенского района области. В Волгограде явление запечатлели в Советском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и других районах.