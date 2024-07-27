Ветераны СВО обеспечат порядок на улицах приморских городов

«Город у нас туристический, приезжих много, и не все они понимают принятые у нас нормы приличия. Может быть, их нужно немножко поставить на место, если он нарушает правила поведения в городе. Поэтому мы решили создать такой отрад. Город надеется на вас, вы будете обеспечивать безопасность и туристов, и жителей города», — отметил на смотровом строю отряда губернатор Приморья Олег Кожемяко, который стал одним из инициаторов его создания.