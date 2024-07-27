Ветераны СВО обеспечат порядок на улицах приморских городов

В Приморье приступили к службе бойцы отряда «Тигр-правопорядок». Он сформирован из военнослужащих и добровольцев, прошедших СВО и должен помочь полиции и Росгвардии обеспечивать безопасность и правопорядок на улицах городов Приморья, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на краевое правительство.
Пока отряд будет патрулировать улицы Владивостока, в дальнейшем его подразделения появятся и в других городах Приморья. Для этого его численность доведут до 300 человек.
«Город у нас туристический, приезжих много, и не все они понимают принятые у нас нормы приличия. Может быть, их нужно немножко поставить на место, если он нарушает правила поведения в городе. Поэтому мы решили создать такой отрад. Город надеется на вас, вы будете обеспечивать безопасность и туристов, и жителей города», — отметил на смотровом строю отряда губернатор Приморья Олег Кожемяко, который стал одним из инициаторов его создания.
Все сотрудники отряда получили три комплекта формы для разных задач, аптечки и необходимое для службы оборудование.
На одном из предприятий ТОФ для отряда сейчас создают два специальных автомобиля. Один из них оснастят средствами связи и наблюдения с воздуха при помощи дронов, а второй станет патрульным автомобилем.
Ранее «КП» рассказывала, что из Приморья бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО, отправили квадроциклы, болотоход и маскировочные сети.