Какой получилась Церемония открытия Олимпийских игр-2024

В Париже прошла Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Как заранее анонсировали организаторы, она стала уникальной: впервые в истории Олимпиада открывалась не на большом стадионе, а в центре города.
Необычно было все. Например, парад атлетов традиционно завершает церемонию, а в Париже она с этого парада началась. Причем, проходил он по реке Сенне, которая по мысли авторов превратилась в беговую дорожку, а ее набережная — в трибуны, вместившие более 300 тысяч зрителей. Делегации спортсменов проплывали на специальных катерах. Более шести тысяч участников из 206 стран уместились на палубах 95 лодок. Правда, на них не нашлось места нейтральным атлетам из России и Беларуси: им максимум разрешили присутствовать на церемонии в качестве зрителей.
Речное шоу вместило в себя 12 частей, названия которых по мысли авторов отражали ключевые черты французских культуры и истории: очарование, синхронность, свобода, равенство, братство, сестринство, спортивный дух, праздник, тьма, торжественность, солидарность и вечность.
Почти сразу после начала церемонии зарядил обещанный синоптиками ливень. И хотя организаторы уверяли, что готовы к любым капризам погоды, кажется, дождь и серое небо, отражавшееся в водах Сенны, немного скрадывали краски церемонии. Во всяком случае, в макетах и постерах, предвосхищавших шоу, речной парад выглядел более эффектно.
Впрочем, даже в таком пасмурном антураже были запоминающиеся моменты. Файер-шоу в цветах французского флага на Аустерлицком мосту, гигантские фрагменты картин из Лувра, возвышавшиеся над речной гладью, бесчисленные артисты, танцующие даже на крышах. Создатели шоу отказались от лазерной составляющей, но с другой стороны, знаменитые исторические здания на берегах Сенны — сами по себе идеальные декорации для любого действа.
Музыкальное сопровождение тоже оказалось довольно пестрым. Знаменитую песню Эдит Пиаф «Жизнь в розовых цветах» (La vie en rose) исполнила Леди Гага, свой номер представила французская поп-дива мирового масштаба Айя Накамура. Нашлось место и для хэви-металла и, разумеется, для Марсельезы, которую с крыши Большого дворца спела оперная прима Аксель Сен-Сирель.
Правда, не факт, что все детали церемонии можно было оценить непосредственно с трибун. Многие зрители и вовсе устали терпеть хляби небесные и покинули свои места еще до окончания шоу. Скорее, мозаичное действо было, в первую очередь, рассчитано на тех, кто наблюдал за церемонией по ТВ-трансляции.
Французы, понятное дело, не были бы собой, если бы обошлись без вставок, посвященных так называемым европейским ценностям. Персонажи на дискобарже выглядели, как минимум, сомнительно. На контрасте — всегда актуальная Imagine Джона Леннона, которую очень трогательно прямо посреди волн Сенны исполнила Жульетт Памарт.
Еще до завершения церемонии ее неоднозначность отразилась в реакции зрителей, многие из которых, мягко говоря, без восторга делились в соцсетях полученным «уникальным» опытом. Символизма добавил конфуз уже в официальной части церемонии, когда жандармы умудрились поднять олимпийский флаг в перевернутом виде. Неужели это тоже задумывалось сценаристами шоу?
Традиционно главной интригой оставались личности тех, кому доверят зажечь огонь, и как это собственно произойдет. В итоге, к концу пути олимпийского факела вокруг него собрался целый сонм спортивных легенд, в числе которых были испанский теннисист и рекордсмен по победам на французском «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, знаменитый баскетболист, многократный чемпион НБА Тони Паркер, футболист, чемпион мира и Европы Зинедин Зидан и многие другие. Ну, а зажгли чашу трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Только чаша оказалась вовсе не чашей, а воздушным шаром, взмывшим над Парижем.
Церемония действительно получилась уникальной. Такого олимпийский мир еще не видел. Но хотелось бы этот опыт повторить? Даже после невероятного исполнения Селин Дион с балкона Эйфелевой башни еще одного шедевра Эдит Пиаф, «Гимна любви», однозначного ответа нет.