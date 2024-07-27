Какой получилась Церемония открытия Олимпийских игр-2024

Необычно было все. Например, парад атлетов традиционно завершает церемонию, а в Париже она с этого парада началась. Причем, проходил он по реке Сенне, которая по мысли авторов превратилась в беговую дорожку, а ее набережная — в трибуны, вместившие более 300 тысяч зрителей. Делегации спортсменов проплывали на специальных катерах. Более шести тысяч участников из 206 стран уместились на палубах 95 лодок. Правда, на них не нашлось места нейтральным атлетам из России и Беларуси: им максимум разрешили присутствовать на церемонии в качестве зрителей.