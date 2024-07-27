Жара и усиление ветра ожидаются в Казахстане

По информации синоптиков, на большей части страны ожидается жара,
В Петропавловске, Павлодаре, Актау и Караганде — дождь и гроза, порывистый ветер.
В Астане — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 24−26 тепла.
В Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
В Шымкенте — небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 36−38 тепла.
В ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность.