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Жара и усиление ветра ожидаются в Казахстане

Под влиянием циклона и связанных с ним атмосферными фронтальными разделами сохраняется неустойчивый характер погоды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 83% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Kazinform

По информации синоптиков, на большей части страны ожидается жара,

В Петропавловске, Павлодаре, Актау и Караганде — дождь и гроза, порывистый ветер.

В Астане — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 24−26 тепла.

В Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.

В Шымкенте — небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 36−38 тепла.

В ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность.