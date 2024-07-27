Утром спасатели начнут восстанавливать после прорыва дамбу в Челябинской области

Синоптики не исключают новые сильные дожди в регионе до 29 июля, что может усугубить ситуацию с наводнением. Уральский гидрометцентр сообщил, что 27 июля в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Эти погодные условия могут вызвать резкие подъемы уровня воды в реках, локальные дождевые паводки и подтопления. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, особенно на участках, расположенных ниже прудов и водохранилищ.