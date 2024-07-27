Эксперты рассказали, что надо знать перед подписанием договора долевого участия

Данный договор можно заключить еще на стадии котлована, когда у застройщика есть только разрешение на строительство и проектная документация, а само строительство еще даже не начато, говорит управляющий партнер юридической компании «Рябых и партнеры» Михаил Рябых.

Оплата покупки квартиры по ДДУ с июля 2019 года происходит через счета эскроу. Деньги с такого счета застройщик получит только после завершения строительства. Если дом не достроен, то средства вернутся покупателю. Такой порядок был введен для ликвидации проблемы обманутых дольщиков. Для перехода на использование эскроу был предусмотрен переходный период, когда некоторые застройщики при определенных условиях могли достраивать дома без счетов эскроу. Однако сейчас эскроу используется уже практически всеми. По данным наш. дом.рф на конец июля 2024 года, из 4214 строящихся в стране домов только чуть больше сотни возводятся без счетов эскроу.

Также при покупке жилья через ДДУ можно воспользоваться ипотечными программами с господдержкой. Процентная ставка по ним ниже, чем если приобретать жилье на рыночных условиях или на вторичном рынке (на него льготные ипотечные программы, как правило, не распространяются).

Главный недостаток покупки квартиры через ДДУ — риск того, что дом будет не достроен. В период с 2006 по 2015 год в стране были много случае банкротства застройщиков и брошенных строек, говорит юрист. Проблемы дольщиков вынуждено было решать уже государство.

счета эскроувыплаты компенсаций (застройщик платит определенные суммы в компенсационный фонд, из которого в случае проблем выплачиваются деньги покупателям).Что нужно учесть при заключении договора Фото: iStockДом, где по ДДУ куплена квартира, должен быть зарегистрирован в системе наш.дом.рф. Если его там нет, это серьезный повод насторожиться и, возможно, отказаться от покупки. Содержание договора долевого участия достаточно четко описано в законе о долевом строительстве (закон № 214 от 30.12.2004 года). Если в ДДУ есть условия, которые противоречат закону о долевом строительстве, а информация в договоре не совпадает с информацией на портале наш.дом.рф, то этот договор можно через суд признать недействительным. Обратите внимание на название договора — это должен быть именно договор долевого участия. Другое наименование говорит либо о том, что в жилье вкладываются по какой-то другой схеме, менее защищающей средства покупателя, либо о том, что застройщик пытается обхитрить приобретателя жилья.