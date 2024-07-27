Опубликовано фото с открытия Олимпийских игр с перевернутым флагом

Напомним, флаг Олимпийских игр был придуман Пьером де Кубертеном более ста лет назад — в 1913 году. Флаг представляет собой белое полотно с вышитыми на нем пятью кольцами, которые символизируют пять частей света. В верхнем ряду — голубое, черное и красное кольца, а в нижнем: желтый и зеленый.