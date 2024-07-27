На берегу Северной Двины строят кампус с арктической лабораторией

На создание передовых технологий 118 российских вузов получили специальные гранты. Эти средства пойдут на освоение Арктики и на ее экологическое благополучие.
На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в конце июня экспедиция Московского физико-технического института океанологии Российской академии наук отправилась из порта Архангельска в Арктику. В течение 41 суток шесть научных отрядов проведут исследования водных масс арктических морей. Пройдет через Карское море и море Лаптевых в сторону поселка Тикси, где планирует завершить экспедицию.
В составе экспедиции 19 ученых, которые подключили к своим исследованиям 26 студентов — участников Всероссийской программы «Плавучий университет». Она направлена на вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Это трамплин для начинающих ученых, который уже сейчас обеспечивает приток активной молодежи в науку.
«А через 5−10 лет мы получим новых кандидатов наук, руководителей научных экспедиций. Именно такие программы помогают молодым людям успешно пройти путь от ученика до ученого», — говорит председатель рабочей группы по программе «Плавучий университет» Наталья Степанова-Чубаренко.
«Северная часть Баренцева моря, архипелаг Новая Земля, Земля Франца-Иосифа являются очень важным регионом с экологической точки зрения, — напомнил начальник экспедиции Арктического “Плавучего университета” Александр Сабуров. — Это территория национального парка “Русская Арктика”. Здесь уникальная флора и фауна и, что очень важно. Например, гнездятся многие птицы, которые прилетают со всего мира: Европы, Азии, Африки».
Арктика исследуется российскими учеными не только в экспедициях, но и в лабораториях. По национальному проекту «Наука и университеты» в России создается сеть современных кампусов, в том числе и в арктическом регионе. До 2030 года планируют создать 25 кампусов, а к 2036 году — не менее 40. Один из них строится в Архангельске.
Кампус «Арктическая звезда» — комплекс зданий на берегу Северной Двины, где разместятся несколько корпусов общежитий, образовательные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, спортивный комплекс. На базе «Арктической звезды» будет создана молодежная лаборатория промышленной экологии, которая займется вопросами радиационной безопасности.
"В Арктике много природных ресурсов: углеводородов, твердых полезных ископаемых, металлов. Их освоение требует экологической безопасности, в первую очередь радиационной, — пояснил заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Евгений Яковлев. -
Ведь этот регион подвергался радиационному воздействию и до сих пор здесь есть зоны с повышенной радиоактивностью«. Принципы и способы решения этой проблемы будут разрабатывать в том числе и в лаборатории, которую планируется организовать на площадке кампуса “Арктическая звезда”.
Замдиректора по международному сотрудничеству Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Андрей Подоплекин в интервью Издательскому дому «Двина» указал на еще одну важную роль межвузовского кампуса «Арктическая звезда». «Архангельск — город с большим количеством иностранных студентов, и у нас есть все шансы привлечь сюда еще больше аспирантов и исследователей, — уверен он. — Некоторые из них могут остаться здесь жить и будут передавать опыт и знания уже нашим студентам. А кампус станет точкой притяжения для заграничных специалистов. В своей деятельности они будут ориентироваться на Россию, формировать к ней хорошее отношение в своих странах».
В Петербурге ученые создают передовые технологии, направленные на укрепление технологического суверенитета России в сфере освоения Арктики.
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете разработана универсальная система радиолокационного мониторинга движения судов. Она позволяет одновременно отслеживать перемещения кораблей различных типов в любой заданной акватории — от внутренних морей до Арктики.
Разработка создана по программе «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Высшим учебным заведениям выделяют гранты на реализацию собственной программы развития. В 2024 году грантополучателями стали 118 вузов из 50 регионов.
Газета «Петербургский дневник» напомнила о состоявшемся в Кронштадте Втором всероссийском молодежном форуме «Арктика: новое поколение». «Сегодня наша цель — объединить молодежь, заинтересованную в развитии арктических проектов, изучающую передовые транспортные технологии, принципы связи на базе университетов, -сообщила Анастасия Михеева, одна из организаторов форума. — Все это нужно, чтобы собрать единое молодежное движение по всей России. Оно уже зародилось. И это наш проект “Ледокол. Наша задача — заинтересовать Арктикой как можно больше молодых россиян, привлечь их к работе по освоению этого региона”.
Справка «РГ».
По национальному проекту «Наука и университеты» уже создано 740 молодежных лабораторий, обновлена приборная база 274 научных организаций в 45 регионах страны. В программе «Приоритет-2030» участвуют 142 вуза, ведется строительство 17 современных кампусов.
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