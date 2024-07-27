На берегу Северной Двины строят кампус с арктической лабораторией

Замдиректора по международному сотрудничеству Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Андрей Подоплекин в интервью Издательскому дому «Двина» указал на еще одну важную роль межвузовского кампуса «Арктическая звезда». «Архангельск — город с большим количеством иностранных студентов, и у нас есть все шансы привлечь сюда еще больше аспирантов и исследователей, — уверен он. — Некоторые из них могут остаться здесь жить и будут передавать опыт и знания уже нашим студентам. А кампус станет точкой притяжения для заграничных специалистов. В своей деятельности они будут ориентироваться на Россию, формировать к ней хорошее отношение в своих странах».