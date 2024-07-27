Предложение загородной аренды сильно отстает от спроса

Доля загородного жилья в структуре предложения долгосрочной аренды непрерывно растет, отмечают эксперты «Авито Недвижимости». Если в 2020 году она составляла 5,5%, то по итогам первого полугодия 2024 года выросла до 7%. При этом спрос на долгосрочную аренду домов растет гораздо быстрее — только за последние два года интерес к таким объектам подскочил на 31%. Это объясняется в том числе более низкой стоимостью аренды квадратного метра в частном жилье по сравнению с городской квартирой, считают аналитики портала.