Предложение загородной аренды сильно отстает от спроса

Спрос на аренду загородной недвижимости за последние два года вырос на треть. Предложение пока сильно отстает. При этом в пересчете на квадратный метр снять дом гораздо выгоднее, чем квартиру.
Доля загородного жилья в структуре предложения долгосрочной аренды непрерывно растет, отмечают эксперты «Авито Недвижимости». Если в 2020 году она составляла 5,5%, то по итогам первого полугодия 2024 года выросла до 7%. При этом спрос на долгосрочную аренду домов растет гораздо быстрее — только за последние два года интерес к таким объектам подскочил на 31%. Это объясняется в том числе более низкой стоимостью аренды квадратного метра в частном жилье по сравнению с городской квартирой, считают аналитики портала.
В среднем по России долгосрочная аренда квадратного метра загородного жилья на 76% дешевле, чем квартиры. Если при средней по России стоимости аренды квартиры в 28 тысяч рублей в месяц человек получает в пользование площадь в 45 кв. м (622 рубля за «квадрат»), то в случае с загородным форматом — 113 кв. м за 40 тысяч рублей (354 рубля за «квадрат»).
Аренда загородного жилья в пересчете на «квадрат» выгоднее в 31 из 34 регионов исследования. Самая большая разница — в Красноярском крае, где квадратный метр в загородных объектах в 5,2 раза дешевле. В Бурятии разница в 4,2 раза, в Калининградской области и Алтайском крае — в 3,4 раза в каждом, в Омской области — в 2,9 раза, в Пермском крае — в 2,7 раза, в Московской области — в 2,6 раза.
«У долгосрочного роста спроса на аренду загородного жилья есть ряд причин: с развитием “удаленки” и важности баланса между работой и личной жизнью россияне стали чаще искать возможность жить за городом в более экологически благоприятном окружении и просторном жилье», — говорит руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Предложение на рынке долгосрочной загородной аренды отстает от спроса, подтверждает ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Этот сегмент развивается не так активно, как сегмент аренды домов на короткий период. Дефицит доступного предложения фактически сдерживает спрос. При этом интерес у россиян есть, особенно на фоне выросших ставок аренды квартир и снижения доступности ипотечных кредитов для покупки собственного жилья, но на рынке явно недостаточно бюджетных вариантов домов формата «заезжай и живи», причем как для сезонного, так и для всесезонного проживания.
Сейчас, по данным эксперта, количество домов для краткосрочной аренды в России более чем в четыре раза превышает количество аналогичных вариантов для съема для длительный срок. По всем регионам России количество вариантов долгосрочной аренды домов не превышает 8 тысяч объектов, при этом часть из них в малых городах и в состоянии на «троечку».
«Наиболее развит рынок долгосрочной аренды домов в Москве и Московской области, где представлено около трети всего предложения, имеющегося в России, на втором месте Краснодарский край — 20,5%, на третьем Санкт-Петербург и Ленинградская область — 10,5%», — рассказывает Иванов.
Начиная с пандемии и вплоть до настоящего времени спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости как минимум не ослабевает, отмечает руководитель департамента аренды «МИЭЛЬ» Мария Жукова. Как правило, круглогодичную жизнь за городом выбирают люди, которые имеют возможность работать удаленно, чтобы не собирать все пробки по дороге на работу и с работы. «Арендаторы по-прежнему отдают предпочтение домам с максимальным уровнем комфорта для круглогодичного проживания», — говорит она.
Есть несколько ключевых факторов, на которые обращают внимание потенциальные арендаторы. Во-первых, дом должен быть оснащен всеми необходимыми коммуникациями. При этом газовое отопление предпочтительнее электрического, поскольку оно значительно дешевле в эксплуатации. Во-вторых, важна транспортная доступность: чтобы был удобный подъезд с трассы или железнодорожная станция в пешей доступности. Наконец, для арендатора важна площадь участка. Например, таунхаусы с небольшим палисадником перед домом рассматривают менее охотно, добавляет Жукова.