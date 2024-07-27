Эксперт рассказала, какие танцы помогут улучшить состояние здоровья

При этом она добавила: что касается индийских, тайских, кхмерских, балийских танцев, то они очень сложные. «Представители этих культур танцуют каждый день, для них вся жизнь — танец. Поэтому чтобы освоить азиатские танцы в совершенстве, надо не просто уделять этому внимание, а надо сделать так, чтобы танец стал неотъемлемым и ежедневным компонентом вашей повседневной жизни. Это подходит тем, у кого есть время и силы для этого», — заключила Наталья Дмитриева.