Три двора благоустроили в Иркутске

Улучшили два двора по улице Франк-Каменецкого. Теперь там стоят дополнительные дорожные знаки. А вот по адресу Помяловского, 9 двор украшают новые вазоны. Кроме этого, сейчас еще более 15 дворов находятся в стадии благоустройства.