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Три двора благоустроили в Иркутске

До конца лета в Иркутске благоустроят 24 двора.

Источник: Комсомольская правда

Еще три двора благоустроили в Иркутске. Во время ремонта там асфальтировали проезды и тротуары, обрезали деревья, снесли аварийные насаждения, обустроили газоны, высадили кустарники, установили бордюры, скамейки и урны. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

— До конца лета благоустроим 24 двора, по шесть в каждом округе. Помимо этого, еще 90 пространств обновим за счет средств городского бюджета. Виды и объемы работ определяем с жителями и депутатами, — отметил мэр Руслан Болотов.

Улучшили два двора по улице Франк-Каменецкого. Теперь там стоят дополнительные дорожные знаки. А вот по адресу Помяловского, 9 двор украшают новые вазоны. Кроме этого, сейчас еще более 15 дворов находятся в стадии благоустройства.