Еще три двора благоустроили в Иркутске. Во время ремонта там асфальтировали проезды и тротуары, обрезали деревья, снесли аварийные насаждения, обустроили газоны, высадили кустарники, установили бордюры, скамейки и урны. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— До конца лета благоустроим 24 двора, по шесть в каждом округе. Помимо этого, еще 90 пространств обновим за счет средств городского бюджета. Виды и объемы работ определяем с жителями и депутатами, — отметил мэр Руслан Болотов.
Улучшили два двора по улице Франк-Каменецкого. Теперь там стоят дополнительные дорожные знаки. А вот по адресу Помяловского, 9 двор украшают новые вазоны. Кроме этого, сейчас еще более 15 дворов находятся в стадии благоустройства.