Березовский оставил в России долгов почти на 880 млн рублей

«Общая сумма непогашенной задолженности составляет 879 млн 953 тыс. 269 рублей 86 копеек», — говорится в документе.
В отношении Березовского в 2011 и 2012 годах было выдано три исполнительных листа Головинским, Симоновским районными судами Москвы и Красногорским городским судом Московской области. По каждому из них уже после смерти Березовского управлением по исполнению особо важных производств Федеральной службы судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Одно из них — 20 февраля 2017 года и два — 19 июня 2017 года, следует из банка данных исполнительных производств. Ни одна из задолженностей не взыскана.
Главное следственное управление СК РФ расследовало несколько уголовных дел, по которым фигурантом проходил Березовский. В частности, по делу о хищении мошенническим путем средств ОАО «Аэрофлот» на сумму более 200 млн рублей ему заочно был вынесен обвинительный приговор в виде шести лет лишения свободы, а после приговора по уголовному делу о хищении имущества ОАО «Автоваз» на сумму более 50 млрд неденоминированных рублей, которое соединено в одном производстве с делом о незаконном изъятии земельного участка, принадлежащего унитарному предприятию «Оздоровительный комплекс Жуковка», Березовский был заочно осужден в России на 13 лет лишения свободы.
Ему инкриминировалось и хищение средств банка «СБС-агро» на сумму более $13 млн. Несколько уголовных дел были объединены в одно производство. Уголовные дела возбуждались и в других странах, в том числе во Франции и Швейцарии.
Борис Березовский был объявлен Россией в розыск с апреля 1999 года. В 2003 году он получил политическое убежище в Великобритании. Умер в своем загородном доме в городе Аскотт неподалеку от Лондона 23 марта 2013 года. Взыскать долги можно с наследников умершего, но для этого необходимо, чтобы они вступили в наследство.