Березовский оставил в России долгов почти на 880 млн рублей

Главное следственное управление СК РФ расследовало несколько уголовных дел, по которым фигурантом проходил Березовский. В частности, по делу о хищении мошенническим путем средств ОАО «Аэрофлот» на сумму более 200 млн рублей ему заочно был вынесен обвинительный приговор в виде шести лет лишения свободы, а после приговора по уголовному делу о хищении имущества ОАО «Автоваз» на сумму более 50 млрд неденоминированных рублей, которое соединено в одном производстве с делом о незаконном изъятии земельного участка, принадлежащего унитарному предприятию «Оздоровительный комплекс Жуковка», Березовский был заочно осужден в России на 13 лет лишения свободы.