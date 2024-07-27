Кольцо Мира закроют на два дня в Братске

— В выходные будем перекрывать кольцо Подбельского-Мира, для того чтобы выравнивать там сложные участки — нужно будет дойти до основания. Невозможно будет это сделать без временного перекрытия движения. 27 июля закрываем в 9:30 и открываем в 18 час, так же будет 28-го числа, — сообщил Аркадий Басенцян, главный инженер подрядной организации.