Где в Приморье размыты дороги: обстановка на 27 июля

Прошедшие накануне в Приморье, 26 июля, сильные дожди создали немало проблем в муниципалитетах, расположенных на востоке края. Нарушено транспортное сообщение с селами Романовский ключ и Слинкино Партизанского округа. «Комсомольская правда — Владивосток» публикует данные о транспортной обстановке в крае, опираясь на сообщение регионального минтранса.
Яковлевский округ.
Ограничен проезд для легковых авто на 94 км Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка из-за 150-метрового перелива глубиной 20 сантиметров.
Ольгинский округ.
Сохраняются 2 незначительных перелива на с 0 по 3 км дороги Маргаритово — Моряк Рыболов.
Кавалеровский округ.
Ограничен проезд для легковых авто на 32−34 км Устиновка — Зеркальное, ожидается подъем воды.
Партизанский городской округ.
Нет проезда на 12 км Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово в районе моста через Партизанскую. Угроза разрушения строящегося моста, объезд через Хмыловку.
В селе Тигровое смыло насыпной мост через р. Тигровая, нет проезда автотранспорта на улицы Речная и Хвойная.
В Партизанске нет проезда через р. Лозовый Ключ, смыт трубчатый переезд через р. Безымянный, нет проезда на улицы Сибирскую, Седова, Таёжную, Котовского, Центральную (частично). Проезд только для грузового транспорта вброд по реке. Пешеходное сообщение здесь затруднено.
Смыт трубчатый переезд через р. Лозовый Ключ на ул. Магаданская и пешеходный мост по грунтовой дороге на улице Чкалова.
Разрушен трубчатый мост на ул. Каменская. Проезд остается только для грузового транспорта. Пешеходное сообщение затруднено.
Подмыт проезд на улицы Московскую и Солнечную, проехать может только грузовой транспорт вброд по реке.
Партизанский муниципальный округ.
Есть шестиметровый перелив на дороге в поселке Боец Кузнецов и в Екатериновке на улице Подстанция, во Фроловке отсутствует проезд по улице Заречная.
Шкотовский округ.
В Смоляниново ограничено движение для легковых авто, образовались многочисленные промоины на участках дорог. В Штыково разрушено два автомобильных моста, по улице Заречной через реки Кучелинова и Мамонтова, движение автотранспорта невозможно.
В Шкотово частично повреждены автомобильные мосты по улицам Партизанская и Советская.
Анучинский округ.
Размыты трубчатые переезды через ручьи Левая Ильмаковка, Правая Ильмаковка, Шинелка, Конный, есть один перелив на дороге между Веселым и Скворцово.
Ранее «КП» рассказывала о ситуации с ливневыми дождями в Приморье 26 июля.