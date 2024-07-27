Где в Приморье размыты дороги: обстановка на 27 июля

В Партизанске нет проезда через р. Лозовый Ключ, смыт трубчатый переезд через р. Безымянный, нет проезда на улицы Сибирскую, Седова, Таёжную, Котовского, Центральную (частично). Проезд только для грузового транспорта вброд по реке. Пешеходное сообщение здесь затруднено.