В августе запретят парковку на 30-й Дивизии в Иркутске

С середины августа 2024 года автомобилист, припарковавший машину по улице Иркутской 30-й Дивизии, может получить штраф за остановку в неположенном месте. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— На улице Иркутской 30-й Дивизии запретят парковку, — рассказывают в администрации. — С 14 августа на улице Иркутской 30-й Дивизии в районе здания № 75/1 запретят парковку транспорта.
В августе на месте установят два дорожных знака: номер 3.27, который означает, что остановка запрещена и 8.24 — работает эвакуатор.
Такое решение было принято во время заседания рабочей группы, которая отвечает за безопасность дорожного движения. Участие в совещание приняли представители Госавтоинспекции. Оказалось, припаркованные автомобили на улице Иркутской 30-й Дивизии в районе здания № 75/1 занимают полосу, которая предназначена для поворота направо.