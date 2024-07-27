В августе запретят парковку на 30-й Дивизии в Иркутске

Такое решение было принято во время заседания рабочей группы, которая отвечает за безопасность дорожного движения. Участие в совещание приняли представители Госавтоинспекции. Оказалось, припаркованные автомобили на улице Иркутской 30-й Дивизии в районе здания № 75/1 занимают полосу, которая предназначена для поворота направо.