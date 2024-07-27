Асфальт уложили на пяти улицах в Иркутске

Асфальтовое покрытие в два слоя провели на участках пяти улиц в Иркутске. С 22 по 26 июля на улицах Горького, Литвинова, Володарского, Чайковского и Пролетарской был уложен последний верхний слой. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.