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Асфальт уложили на пяти улицах в Иркутске

После окончания начнется создание необходимой дорожной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Асфальтовое покрытие в два слоя провели на участках пяти улиц в Иркутске. С 22 по 26 июля на улицах Горького, Литвинова, Володарского, Чайковского и Пролетарской был уложен последний верхний слой. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

— В целом темпы у подрядных организаций хорошие. На некоторых участках работы идут с опережением графика. На Горького, Литвинова, Володарского, Чайковского и Пролетарской начали обустраивать верхний слой покрытия. После окончания начнется создание необходимой дорожной инфраструктуры. Поручил увеличить количество людей и техники на площадках, — рассказал Руслан Болотов, мэр Иркутска.

А вот укладку первого нижнего слоя недавно провели на нескольких участках объездной микрорайона Ново-Ленино. Сейчас рабочие устанавливают пешеходные ограждения, проводят монтаж водоотводных лотков, устройство основания проезжей части из щебня.