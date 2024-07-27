Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Сабантуем

В этом по-настоящему народном празднике нашли отражение многие исторические аспекты, связанные с земледелием и сельским хозяйством. В основе Сабантуя — уважение к труду людей, вкладывающих силы в процветание родной земли, заботу о ней. В этот день принято накрывать столы и приглашать гостей, проводить конкурсы и состязания, танцевать и веселиться.