Синоптики рассказали, надолго ли задержатся ливни в Челябинской области

В воскресенье, 28 июля, осадки поубавят свой пыл, и в этот день на Южном Урале ожидаются лишь умеренные дожди без гроз. К тому же станет чуть теплее — воздух днём прогреется до +21 градуса. Такая же погода ожидается и в понедельник. Картину дополнит порывистый западный ветер.
Жителям Челябинска также стоит запастись дождевиками, резиновыми сапогами и зонтами, потому что и здесь сегодня продолжит идти дождь. Не оставят в покое город осадки также и в воскресенье, и в понедельник. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +16 до +20 градусов.
На фоне аномальных осадков, которые обрушились на Челябинскую область, в Агаповском районе затопило дорогу «Магнитогорск — Белорецк». А в национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр, поэтому туристам стоит быть осторожнее. Жителей и гостей региона попросили отказаться от поездок по Южному Уралу, рекомендовали по-возможности перенести встречи или перевести их в удалённый формат, чтобы как можно меньше выходить на улицу, и напомнили им о правилах безопасности.