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Синоптики рассказали, надолго ли задержатся ливни в Челябинской области

В субботу, 27 июля, в Челябинской области всё ещё будут гостить мощные ливни с грозами и порывистым ветром, так что жителям лучше не выходить из дома без зонта. Температура воздуха при этом составит +16 градусов. Надолго ли обильные осадки задержатся в регионе, рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 78% 761 мм рт. ст. +26°

В воскресенье, 28 июля, осадки поубавят свой пыл, и в этот день на Южном Урале ожидаются лишь умеренные дожди без гроз. К тому же станет чуть теплее — воздух днём прогреется до +21 градуса. Такая же погода ожидается и в понедельник. Картину дополнит порывистый западный ветер.

Жителям Челябинска также стоит запастись дождевиками, резиновыми сапогами и зонтами, потому что и здесь сегодня продолжит идти дождь. Не оставят в покое город осадки также и в воскресенье, и в понедельник. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +16 до +20 градусов.

На фоне аномальных осадков, которые обрушились на Челябинскую область, в Агаповском районе затопило дорогу «Магнитогорск — Белорецк». А в национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр, поэтому туристам стоит быть осторожнее. Жителей и гостей региона попросили отказаться от поездок по Южному Уралу, рекомендовали по-возможности перенести встречи или перевести их в удалённый формат, чтобы как можно меньше выходить на улицу, и напомнили им о правилах безопасности.