Синоптики рассказали, надолго ли задержатся ливни в Челябинской области

На фоне аномальных осадков, которые обрушились на Челябинскую область, в Агаповском районе затопило дорогу «Магнитогорск — Белорецк». А в национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр, поэтому туристам стоит быть осторожнее. Жителей и гостей региона попросили отказаться от поездок по Южному Уралу, рекомендовали по-возможности перенести встречи или перевести их в удалённый формат, чтобы как можно меньше выходить на улицу, и напомнили им о правилах безопасности.