Боец СВО из Усть-Илимска погиб в зоне спецоперации

Дмитрий Ступин решил отправиться в зону СВО, чтобы помочь землякам отстоять безопасность граждан России. Сибиряк храбро сражался за будущее нашей страны. Анна Щекина отметила, что Дмитрий навсегда останется в памяти всех тех, кто его знал справедливым и честным, готовым прийти на помощь.