Боец СВО из Усть-Илимска погиб в зоне спецоперации

Дмитрий Ступин из Усть-Илимска добровольцем отправился в зону проведения спецоперации. Однако 26 июля стало известно о гибели сибиряка. Боец погиб при исполнении воинского долга. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Анна Щекина, мэр Усть-Илимска.
— Усть-Илимск простился с Дмитрием Николаевичем Ступиным. Он погиб в ходе специальной военной операции, написала Анна Щекина. — Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего бойца от всех жителей Усть-Илимска, от губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, от администрации города. Светлая память Дмитрию Николаевичу Ступину!
Дмитрий Ступин решил отправиться в зону СВО, чтобы помочь землякам отстоять безопасность граждан России. Сибиряк храбро сражался за будущее нашей страны. Анна Щекина отметила, что Дмитрий навсегда останется в памяти всех тех, кто его знал справедливым и честным, готовым прийти на помощь.