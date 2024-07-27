ЦГМС: в Волгоградской области на новой неделе придет жара до +35

— В понедельник, 29 июля, в ночные часы по региону сильных осадков не ожидается, а вот после обеда пройдет местами небольшой дождь. Ветер юго-западного направления с порывами до 15−20 м/с. Ночью +18…+23º, местами температура упадет до +12…+17º, днем +27…+32º, а в отдельных районах до +35º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В Волгограде в понедельник, 29 июля, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный со скоростью 8−13 м/с. В ночной период за окном +18…+20º, днем в областной столице воздух прогреется до +31…+33º.