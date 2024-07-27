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ЦГМС: в Волгоградской области на новой неделе придет жара до +35

В Волгограде и области новая неделя начнется со зноя и небольших дождей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, с понедельника дневная температура снова приблизится к экстремальным значениям.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

— В понедельник, 29 июля, в ночные часы по региону сильных осадков не ожидается, а вот после обеда пройдет местами небольшой дождь. Ветер юго-западного направления с порывами до 15−20 м/с. Ночью +18…+23º, местами температура упадет до +12…+17º, днем +27…+32º, а в отдельных районах до +35º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В Волгограде в понедельник, 29 июля, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный со скоростью 8−13 м/с. В ночной период за окном +18…+20º, днем в областной столице воздух прогреется до +31…+33º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 29 июля по 4 августа установится малооблачная погода с небольшими осадками ближе к концу рабочей недели. Самым жарким днем станет понедельник. В эти сутки температура днем будет держаться на отметке в +33 градуса.

Зной чуть спадет лишь к среде. Дневные температуры в среднем составят +28 градусов. Небольшие дожди пройдут в областном центре в четверг, пятницу и воскресенье. В понедельник и вторник возможны небольшие геомагнитные возмущения силой четыре балла.