В Башкирии за сутки поднялся уровень воды в четырех реках

«️В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, сильные дожди и ливни. В связи с этим прогнозируется увеличение уровня воды в реках. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендую жителям и гостям республики воздержаться от дальних поездок, туристических походов и сплавов», — отметил он.