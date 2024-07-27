В Башкирии за сутки поднялся уровень воды в четырех реках

За минувшие сутки из-за проливных дождей в Башкирии поднялся уровень воды в четырех реках. Всего к спасателям поступило 20 сообщений, связанных с дождевым паводком из шести муниципалитетов республики.
Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, особенно от дождевого паводка пострадали Бурзянский, Абзелиловский, Белорецкий, Учалинский и Нуримановский районы, а также город Сибай.
Максимальный подъем уровня воды зафиксировали в реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района — на 229 см, Инзер возле села Ассы Белорецкого района — на 113 см, Нура в Белорецке — на 112 см, Белая в селе Тирлян Белорецкого района — на 106 см.
Крупные водохранилища, по словам главы ведомства, работают в штатном режиме.
«️В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, сильные дожди и ливни. В связи с этим прогнозируется увеличение уровня воды в реках. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендую жителям и гостям республики воздержаться от дальних поездок, туристических походов и сплавов», — отметил он.