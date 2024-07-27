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Кратковременные дожди пройдут в Беларуси в субботу

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах страны возможны грозы, которые будут сопровождаться значительным усилением ветра.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 83% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Soutnik. Кратковременные дожди и высокие температуры ожидаются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 27 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозам синоптиков, в республике ожидается облачная погода, в ночное и утреннее время прогнозируется выпадение осадков в виде кратковременных дождей.

Также в отдельных районах страны в течение дня могут прогреметь грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра вплоть до 14 метров в секунду.

В остальное время ветер будет умеренный, но неустойчивый — его скорость будет варьироваться от 3 до 8 метров в секунду.