Кратковременные дожди пройдут в Беларуси в субботу

МИНСК, 27 июл — Soutnik. Кратковременные дожди и высокие температуры ожидаются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 27 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозам синоптиков, в республике ожидается облачная погода, в ночное и утреннее время прогнозируется выпадение осадков в виде кратковременных дождей.
Также в отдельных районах страны в течение дня могут прогреметь грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра вплоть до 14 метров в секунду.
В остальное время ветер будет умеренный, но неустойчивый — его скорость будет варьироваться от 3 до 8 метров в секунду.