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Казахстанский дзюдоист поборется за олимпийское золото

Сегодня на Олимпийских играх в Париже будут разыграны первые комплекты медалей.

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года проходят XXXIII летние Олимпийские игры. Сборная Казахстана из 80 атлетов примет участие в 25 видах спорта.

Сегодня на Олимпийских играх в Париже будут разыграны первые комплекты медалей.

Из казахстанских спортсменов бороться за главную награду будет Елдос Сметов, который штурмует пьедестал Олимпиады уже в третий раз. Он выступит в категории до 60 килограммов.

Сметов — двукратный олимпийский призер, завоевавший серебро в Рио-де-Жанейро-2016 и бронзу в Токио-2020.

Кроме того, сегодня станут известны обладатели наград в стрельбе, прыжках в воду, шоссейном велоспорте, плавании, фехтовании, скейтбординге и регби-7.