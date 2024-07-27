Китайский эсминец и никакого Кронштадта. Где и когда смотреть Главный военно-морской парад — 2024

Об отмене кронштадтской части парада «Фонтанка» рассказывала — подробно и в красках. Напомним, что в этом году официальной информации о проведении в Петербурге ГВМП-2024 не было ни со стороны Минобороны, ни со стороны Кремля, так что и об отмене парада в Кронштадте тактично промолчали. Контр-адмирал Юрий Крысов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» указал на ракеты большой дальности в Германии: «Поэтому логично в целях безопасности и в свете оголтелой геополитической обстановки на Кронштадтский рейд корабли не ставить».